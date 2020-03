Foyer de coronavirus à Mulhouse : course contre-la-montre pour retrouver les autres personnes contaminées

Un nouveau foyer de coronavirus a été identifié en Alsace. Dix malades ont été enregistrés, dont certains avaient participé à un grand rassemblement évangélique de l'église "La Porte Ouverte Chrétienne" à Mulhouse. Deux mille autres personnes étaient également présentes. Une course contre-la-montre a été donc lancée pour retrouver toutes les personnes contaminées.