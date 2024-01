Frais bancaires, abonnements : attention aux hausses de prix cachées

En 2024, vos frais bancaires vont vous coûter plus cher. Les tarifs de certains services augmentent, comme celui de la carte bleue, + 2,5 %, et même + 3 % pour les frais de tenue de comptes. Une hausse des tarifs bancaires qui s'ajoute à l'augmentation de certains de nos abonnements. Depuis l'an dernier, les plateformes de streaming vidéo coûtent chaque mois entre deux à trois euros plus chers, compter un à deux euros en plus pour les applications de musique et plus 70 centimes à 3 euros pour les forfaits téléphones. Des hausses qui passent parfois inaperçues. Peut-être parce que nous avons trop d'abonnements, dix en moyenne. Une équipe de TF1 est allée voir un père de famille. Il a fait le compte de toutes les petites augmentations constatées ces derniers mois. Alors ces sociétés ont-elles le droit d'augmenter leur prix à n'importe quel moment ? Pour Sabine Bernheim-Desvaux, professeure en droit de la consommation, "il faut que le consommateur soit spécifiquement informé et qu'il ait un temps pour accepter ou refuser. Et s'il refuse, il va donc résilier". Sans aller forcément jusqu'à la résiliation, vérifier régulièrement vos boites mails et vos comptes en banque. Vous pourriez avoir quelques surprises. Un Français sur trois ignore le nombre d'abonnements exact auquel il a souscrit.