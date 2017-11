Frais de mandat : les députés seront soumis à des règles plus strictes

Moraliser la vie publique, c'était l'un des engagements du candidat Macron. Les députés vont devoir suivre de nouvelles règles, plus strictes, avec la réforme des frais de mandat. L'argent perçu par les députés, soit 5 373 euros par mois, sera strictement encadré. Une liste de dépenses interdites a par ailleurs été fixée. Les élus devront justifier systématiquement leurs dépenses. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 29/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 29 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.