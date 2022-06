Frais d'incident : les banques françaises ont la main lourde

Frais de rejet de prélèvement, commission d'intervention, incidents bancaires, ces termes n'annoncent jamais de bonnes nouvelles pour votre compte en banque. Et vous avez tous déjà été confronté à ces courriers. Un découvert au moment de payer une facture de gaz, d'électricité, de téléphone ou encore une mensualité de votre crédit que vous ne pouvez pas honorer. Pour tous ces incidents, votre banque peut vous prélever à chaque fois des frais pour un montant pouvant aller jusqu'à 20 euros. Mis bout à bout, la facture peut devenir lourde. Victor par exemple, a payé plus de 400 euros de frais d'incident le mois de mai. Il s'est retrouvé en situation de surendettement. Il a multiplié les micros-crédits qu'il n'arrive plus à rembourser. Contactée, la fédération bancaire française explique que ces frais permettent d'entretenir le réseau d'agences bancaires, l'un des plus denses d'Europe. Et que la situation des Français les plus fragiles est prise en compte. Ainsi, "3,9 millions de personnes sont protégées par un plafonnement des frais de 25 euros par mois maximum". Pour l'association de consommateurs UFC-Que Choisir, le gouvernement devrait réguler ces frais bancaires. Ils sont 8 fois plus élevés qu'en Italie et 17 fois plus qu'en Allemagne. En 2020, l'ensemble de ces frais pour incidents représentaient 1,8 milliard d'euros. TF1 | Reportage P. Ninine, C. Gerbelot, T. Leproux.