Frais médicaux : les abus dans le viseur

Sept jours sur sept, ils vous promettent de casser les prix des soins dentaires. Ils ouvrent partout en France, même dans les centres commerciaux. Mais d'après l'assurance maladie, ces centres dentaires low cost surfacturent des soins. Le montant total s'est élevé à 1,7 milliards d'euros l'année dernière, soit plus 42% en trois ans. C'est quatre fois plus que les dépenses des chirurgiens-dentistes libéraux. Le Dr Patrick Solera, président de la Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux, dénonce un pillage. "On facture des soins à l'appel", a-t-il déclaré. Par exemple, pour un simple détartrage, le centre dentaire va facturer d'autres soins dont vous n'avez pas besoin. "Il y a une pression quotidienne sur le chiffre d'affaires, qui est imposé à chaque praticien salarié, souvent des jeunes chirurgiens-dentistes. Ces derniers sont obligés de faire du chiffre. Mais comme tout le système se fait en tiers payant, le patient n'est pas au courant de ce qui a été facturé", a poursuivi le médecin. Aujourd'hui, plus de 80 centres dentaires sont dans le viseur de l'assurance maladie. Des enquêteurs dédiés à la traque des fraudes ont mis à jour des escroqueries. Au total, 26 plaintes ont été déposées contre des centres ophtalmologiques, car eux aussi facturent des actes fictifs, notamment sur la vision des couleurs. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, P. Michel, J.M. Lucas