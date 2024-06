Fraises, cerises : le juteux business des fruits de saison

Elles sont arrivées avec un peu de retard sur les étals. Alors certains font le plein : pas une, ni deux, mais trois barquettes de fraises dans le chariot. À Villefranche-du-Queyran, dans le sud-ouest, les fraises ont mûri en même temps à cause de la météo. Clément Baudas, producteur, se retrouve avec dix tonnes de fruits sur les bras et s'inquiète de ne pas pouvoir tout vendre. Pour rendre ce fruit rouge plus attractif, les producteurs ont déjà baissé leur prix de 20 % en moyenne. Le kilo de Gariguette est passé de sept euros à cinq euros. Soutenir les producteurs français, c'est ce que tentent de faire plusieurs supermarchés. Une enseigne sort le grand jeu : rayon plus grand, mais pas seulement. Au niveau national, ce sont déjà un million de barquettes écoulées en plus, par rapport à l'an dernier. Les pluies à répétition auront-elles des conséquences sur d'autres productions ? Nos fruits d'été, cerises, pêches, melons, coûteront-ils alors moins cher ? Seule exception, ce sont les abricots. Leurs prix pourront bien s'envoler en raison d'une mauvaise récolte, en baisse de 40 % cette année. TF1 | Reportage L. Deschateaux, Y. Chambon, F. Moncelle