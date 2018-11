Des framboises même en novembre ?

Ce sont des fruits très prisés pendant les mois d'été. Des fraises, des myrtilles, des framboises qui poussent, comme on le sait, entre juin et août. Pourtant, vous pouvez en acheter toute l'année, même quand les températures plongent sous les latitudes. La plupart de ces produits viennent en fait du Maroc. La surface cultivable en fruits rouges a doublé sur place en l'espace de cinq ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.