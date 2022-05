Français arrêtés en Iran : que sait-on ?

Sans nouvelles d’elle, son syndicat avait alerté les autorités. Cécile Kohler, professeur de Français, est détenue depuis plusieurs jours en Iran avec son mari. Devant le lycée où elle enseigne en région parisienne, ses anciens élèves font part de leur inquiétude. “C’était plutôt une bonne professeure. Ça m'attriste de savoir qu’elle est emprisonnée en Iran, un pays qui n’est pas facile”, s'exprime l'un d'eux. “Elle était engagée par son métier, et aussi pour le bien-être de ses élèves… Elle a toujours été là pour nous, pour nous aider”, ajoute un autre. La syndicaliste, très engagée, est membre du syndicat Force ouvrière. Une vidéo, enregistrée il y a trois ans, montre qu’elle a apporté son soutien aux universitaires turcs engagés contre leur gouvernement. Selon son syndicat, le voyage du couple en Iran était touristique. Le gouvernement iranien a justifié leur arrestation, les accusant de vouloir déstabiliser le pays. De son côté, le Quai d’Orsay a réagi dans un communiqué : "Le gouvernement français condamne cette arrestation sans fondement. Il demande une libération immédiate de ces deux ressortissants". Deux Français sont déjà emprisonnés en Iran. L'anthropologue Fariba Adelkhah, condamnée à cinq ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale, et Benjamin Brière, détenu depuis deux ans pour espionnage. L’Iran est accusé par plusieurs organisations internationales de détenir des étrangers pour faire pression sur les pays occidentaux dans les négociations en cours, notamment sur la question nucléaire. TF1 | Reportage S. Chevallereau, J. Lacroix-Nahmias, C. Souary, S. Deshaies, J. Blanchard, E. Duboscq