Les Français sont-ils de moins en moins enclins au travail ?

L'Insee a publié ce mardi 5 mars 2019, des chiffres qui sont incontestables et qui constituent une photographie des Français au travail. Alors, nos salariés travaillent-ils peu ? "C'est tout à fait inexact", a affirmé François Lenglet. Près de 71,9 % d'entre nous, âgés de 15 à 64 ans, sont sur le marché du travail. C'est un chiffre en progression constante et c'est le plus élevé dans l'Hexagone depuis 1975.