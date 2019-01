Les Français dépensent en moyenne 1400 euros par an en électricité

L'électricité est un important poste de dépense. L'autorité indépendante qui régule les prix recommande une hausse de 6%, applicable dans les prochaines semaines. Cela concerne 29 millions d'abonnés, particuliers et professionnels. Combien dépensons-nous en moyenne pour cuisiner ou nous chauffer à l'électricité ? L'éclairage d'Hortense Villatte, journaliste TF1. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/01/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.