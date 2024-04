Français d'Haïti : évacuations périlleuses

Ils sont enfin en sécurité. Leurs embrassades aujourd'hui, à l'aéroport de Roissy, témoignent de ce soulagement. Mais pour ces Français, parfois Franco-Haïtien, comme Mélita Derizar, c'est aussi un déchirement. Bouleversée, elle n'a pas de mots assez forts pour décrire la situation en Haïti. La capitale serait désormais contrôlée à 80% par les gangs, alors que le pays n'est plus gouverné depuis la démission du Premier ministre. Cette guerre civile a déjà tué 1 500 personnes cette année 2024, selon l'ONU. Alors notre pays a mis à disposition ces derniers jours, trois bâtiments de la Marine nationale pour évacuer les 163 Français qui l'ont demandé, ainsi que 79 ressortissants étrangers. Pour les transférer, l'armée a dû passer par les airs, malgré le danger. Aucune victime n'est à déplorer, mais avant d'arriver à Paris, aujourd'hui, les personnes évacuées ont fait escale en Martinique, où les navires de la Marine nationale les ont conduits. Le Quai d'Orsay nous confirme que tous les Français sur place ont été contactés et que tous ceux qui le désiraient sont désormais partis. On dénombre encore 857 de nos compatriotes, ce soir, en Haïti. TF1 | Reportage S. Millanvoye, M. Izard