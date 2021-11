Français disparus au Népal : les corps des trois alpinistes enfin retrouvés

Louis Pachoud, Gabriel Miloche, tous deux âgés de 27 ans et leur entraîneur Thomas Arfi 34 ans, voulaient atteindre l'Ama Dablam, un sommet situé non loin de l'Everest encore jamais explorer. À plus de 6 000 m d'altitude, le Graal pour ces alpinistes chevronnés. Découvrez dans la vidéo en tête de cet article les dernières images de leur expédition tournées juste avant leur disparition. Camille Caparros et Jordi Alart connaissaient très bien Gabriel Miloche. Ils s'entraînaient ensemble dans le massif des Écrins. La perte de leur ami est encore très difficile à accepter. Les proches des trois Français n'arrivent pas à faire le deuil, car les zones d'ombre sur les circonstances de l'accident sont encore nombreuses. "Nous, on attend de savoir comment ils étaient reliés entre eux, comment ils étaient reliés éventuellement à la paroi pour éventuellement essayer de mieux comprendre cet accident. Ce n'est pas sûr qu'on arrive à percer tous les mystères", espère Stéphane Benoist, responsable d'expédition du "Groupe excellence alpinisme national". Le 27 octobre dernier, les Français avaient prévenu leurs proches qu'ils avaient échappé à une première coulée de neige. Les images de leurs empreintes montrent qu'ils ont ensuite renoncé à leur ascension. C'est lors de cette descente qu'une seconde avalanche les aurait emportés.