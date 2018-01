Les Français font moins d'enfants

L'Insee a publié mardi 16 janvier sa dernière enquête sur la population française. L'étude nous apprend que la France est le deuxième pays le plus peuplé de l'Union européenne. L'Hexagone compte en effet 67,2 millions d'habitants, mais elle fait de moins en moins d'enfants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.