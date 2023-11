Français juifs : vivre dans la crainte

Daphna Benyamine, gérante du pizzeria Lippo de Villeurbanne, nous emmène dans l'arrière-cour de son restaurant casher. La peinture blanche, sur les murs, masque désormais les tags antisémites, découverts dimanche dernier. Relents d'un passé nauséabond, au cœur d'un quartier où les habitants de toutes cultures cohabitaient jusqu'ici, sans problème. "J'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour ma famille.", s'exprime-t-elle. La peur empêche de sortir, oblige à changer ses habitudes et pousse les personnes qui témoignent à choisir l'anonymat, comme Rachel, une jeune femme juive pratiquante. Elle cache désormais son pendentif et a aussi changé son nom sur les réseaux sociaux. À seulement 19 ans, elle a vécu le rejet et la haine, après une publication de soutien aux otages détenus par le Hamas. Des manifestations contre l'antisémitisme auront lieu, dimanche 12 novembre, dans toute la France. Les personnes que nous avons interviewées s'y rendront. Elles espèrent une mobilisation large, par-delà les différentes confessions ou affinités politiques. TF1 | Reportage F. Agnès, L. Adda, G. Vuitton