Les Français consomment en moyenne 86 kilos de viande par an, soit 8 kilos de moins qu'il y a 16 ans. En cause, des études montrant les dangers d'une consommation trop fréquente, les vidéos clandestines filmées dans les abattoirs et les scandales alimentaires. Mais les consommateurs français n'ont pas pour autant décidé de devenir végétariens, ils font simplement plus attention à la qualité des produits et à leur provenance.