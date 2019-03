Les Français ne sont jamais autant partis en vacances

À l'approche des vacances de Pâques, une enquête publiée ce lundi nous apprend que nous n'avons jamais autant voyagé depuis 17 ans. 66% des Français sont partis à l'étranger l'an dernier. Cela représente plus de 35 millions de personnes et 700 000 voyageurs de plus par rapport à 2017. Un record tiré par le succès des courts séjours, soit une à trois nuits, pour lesquels 38% des vacanciers ont opté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.