Française portée disparue en Israël : l'appel au secours des proches de Céline

Céline Ben David Nagar est une jeune maman heureuse d'un enfant de six mois. La jeune femme, originaire de Lyon, se dirigeait, le samedi 7 octobre, vers un festival de musique en plein air, au Sud d'Israël. Son mari est rongé d'angoisse. Il a reçu un dernier message de sa part samedi à 7 heures du matin . Pour comprendre, Ido Nagar s'est rendu au risque de sa vie sur les lieux. Il a retrouvé la voiture de son épouse au bord de la route, criblée de balles. Il espère de tout cœur que le gouvernement français va pouvoir obtenir des informations, une preuve de vie et qu'elle pourra être libérée. Sa famille n'a aucun contact avec le gouvernement israélien. Elle rappelle que Céline est malade et doit prendre régulièrement des médicaments. "Je n'ai pas dormi depuis 48 heures. Ma mère ne dort plus. Mon père ne dort plus. On ne mange plus. C'est horrible", nous raconte Samuel Ben David, frère de Céline. Les victimes n'ont pas toutes été identifiées. Alors que la liste des otages pourraient bientôt être connue, la famille de Céline s'accroche à l'espoir. TF1 | Reportage B. Christal, A. Pocry, P. Lormant