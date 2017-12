La France a développé une forte présence au Qatar

En visite au Qatar, Emmanuel Macron a engrangé plus de onze milliards d'euros de contrats, ce jeudi 7 décembre 2017. Ces contrats concernent notamment la SNCF et la RATP, qui vont construire un tramway sur place, mais aussi Dassault Aviation, qui va vendre douze avions de combat Rafale. Pour Airbus, il s'agit d'une vente de cinquante Airbus A321. Mais si le poids des investissements du Qatar en France est bien connu, ce n'est pas vraiment le cas de la présence française dans l'émirat. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 07 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.