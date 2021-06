France-Allemagne : avec les supporters français à Munich

Si certains supporters sont arrivés en bus, d'autres avaient choisi la voie des airs. Tous sont heureux de faire la fête à Munich sans aucune retenue. Il faut dire qu'ils s'étaient entraînés pendant une bonne partie du trajet, avec à l'arrivée, une bonne surprise concernant les masques. Qu'ils soient Français ou Allemands, chaque supporter doit passer par la case test, PCR ou antigénique. Nous n'avons rencontré aucun recalé. Que des supporters heureux et toujours aussi motivés. Les rencontres sont cordiales, mais les Allemands avouent douter un peu. Devant le stade, les Allemands sont plus fringants. Les Français, eux, se réservent pour le match. Ce n'est pas la foule des grands soirs ce soir à Munich, parce qu'il n'y aura que 15 000 spectateurs dans le stade. Les entrées des supporters ont été réparties par créneau d'une demi-heure pour ne pas brasser trop de population afin d'éviter les contaminations. Ils seront 2 500 ce soir pour soutenir les Bleus et rappeler aux Allemands que nous sommes Champions du monde.