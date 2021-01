France-Allemagne : deux pays, deux stratégies vaccinales

Le coup d'envoi a été donné le week-end dernier, et le score est sans appel. L'Allemagne a déjà administré 131 626 vaccins, contre 332 pour la France, soit 400 fois moins. Comment expliquer un tel écart alors que les deux pays disposent du même nombre de doses au prorata de leur population ? Première différence : en France, avant de se faire vacciner, il faut d'abord une consultation médicale obligatoire pour donner son consentement. Résultat : la campagne plus massive de vaccination doit seulement être lancée mi-janvier; le temps que les Ehpad recueillent l'autorisation des patients et des familles. Un contraste saisissant avec l'Allemagne. Chez notre voisin, 440 centres de vaccination accueilleront les patients en janvier. Les injections ne se font pas uniquement en Ehpad, moins nombreux qu'en France. Les résidents ne représentent qu'un quart des vaccinés. Les personnes âgées, hors Ehpad, représentent un autre quart. Et c'est le personnel soignant qui constitue la moitié des personnes vaccinées. Deux pays, deux stratégies diamétralement opposées. Le système de santé allemand est totalement décentralisé et la vaccination est entre les mains des présidents de région. Seuls 44% des Français souhaitent se faire vacciner, contre 66% des Allemands.