France-Allemagne : les supporters tricolores "ont promis de faire beaucoup de bruit"

C'est le grand soir pour les Bleus. Ils sont arrivés dans le stade de Munich visage fermé, beaucoup de concentration pour les uns, quelques sourires pour les autres. Mais globalement, l'équipe de France est passée en mode compétition. Tous les regards sont rivés sur Karim Benzema, l'un des joueurs les plus attendus ce soir. Les supporters tricolores, mais aussi allemands, ne parlent que de lui. Coté français, on attend près de 2 500 supporters dans le stade de Munich. Ils ont promis de faire beaucoup de bruit face aux Allemands, qui seront en majorité. Les hommes de Didier Deschamps ont choisi de poser un genou à terre avant le coup d'envoi pour montrer leur soutien dans la lutte contre le racisme et les discriminations. Ce n'est pas une première pour les Bleus. Le 2 juin dernier, ils s'étaient déjà agenouillés juste avant le coup d'envoi face au Pays de Galles.