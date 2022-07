France-Allemagne : tous derrière les Bleues !

Au moment d'entrer dans le stade, les joueuses de l'équipe de France savent qu'elles pourront compter sur leurs supporters. Et ce malgré la pluie et la grève des cheminots anglais pour rejoindre cette ville au nord de Londres. Ils sont venus par centaines, pour encourager les Bleues. Ils sont aussi très optimistes. Les supporters allemands devraient être plus nombreux, mais les Français nous l'assurent, ils vont donner de la voix, quitte à la perdre. De l'autre côté de la Manche, en France, on constate la même ferveur. Dans le restaurant d’un camping, on se prépare à soutenir les Bleues devant un écran géant. Ce mercredi soir, l'établissement affiche complet. Le gérant ne s'attendait pas à autant de monde. "Les gens passent et essaient de voir ce qu'il se passe, attirés par le son diffusé à fond dans le restaurant", affirme-t-il. Les encouragements des supporters sont les bienvenus face à l'équipe allemande, grande favorite. Les Allemandes ont remporté huit fois ce championnat d'Europe. TF1 | Reportage C. Abel, J.M. Bagayoko, S. Deperrois