France - Australie : ils rêvent tous d'une troisième étoile !

C'est le grand soir, une première nuit en bleu. Eux, ils arrivent presque du bout du monde. Ils ont effectué vingt-quatre heures de voyage depuis la Guadeloupe, pour assister à cet événement qu'ils préparent depuis très longtemps. "Il faut économiser, mettre de l'argent de côté chaque mois. On sait que c'est un budget assez conséquent. Ça coûte pratiquement environ plus de 5 000 euros", confirme l'un d'entre eux. Donc, il n'est pas question d'arriver en retard au match. Rien de tel qu'un petit échauffement dès le trajet en métropole. Trois heures avant le match, c'est l'ouverture des portes du stade au public. Pour d'autres supporters aussi, ce séjour au Qatar est le voyage d'une vie. "C'est super, on passe un très bon moment. Il fait beau, il y a plein de choses à faire. Les gens sont très très accueillants. Pour l'instant, on est très contents", lance l'un d'eux. Dominique est un habitué des Coupes du monde. Celle-là sera différente, mais pour lui, elle va faire du bien. "Après deux ans de Covid où les stades étaient vides, la guerre en Ukraine qui n'en finit plus, là on a 32 nations sur le même bloc dans une ville où on voit des milliers de supporters de tous les pays. C'est la fête, c'est la bonne humeur", affirme-t-il. C'est un rendez-vous que la communauté française de Doha ne pouvait pas manquer. Les expatriés attendent ce jour depuis très longtemps. "Ça fait quatre ans que je suis au Qatar, donc quatre ans que j'attends", dit l'une de ces expatriés. Et un autre d'ajouter, "c'est bien l'une des raisons pour lesquelles on avait choisi ce pays plutôt qu'un autre. On aura l'occasion de plus facilement accéder à la Coupe du monde". Les supporters français ne seront pas très nombreux dans le stade ce mardi soir, moins de 5 000, mais ils pourront compter sur le soutien du renfort. Dans un stand, il y a une distribution gratuite de drapeaux et le bleu blanc rouge semble plaire aux habitants du Qatar. TF1 | Reportage A. Barrier et A. Ponsar