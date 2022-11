France-Australie : les Bleus sont-ils prêts ?

Quelques pas de danse pour se donner confiance. Des rires sur les visages, comme ceux d'Olivier Giroud, Antoine Griezmann et même celui de Raphaël Varane, tout juste sorti de blessure. Décontraction et détermination, 24 heures avant le match contre l'Australie. "On est prêts pour le début de cette compétition", lance Lucas Hernandez, défenseur de l'équipe de France. À l'heure du déjeuner ce midi, les joueurs affichaient un large sourire. Ils sont apparemment sereins, à l'image de leur sélectionneur. Didier Deschamps a même pris le temps de se prêter au jeu des selfies avec des journalistes étrangers en conférence de presse. C'est comme s'il veut rassurer les supporters et rassurer son équipe diminuée par les forfaits en cascade, notamment celui de Karim Benzema. "Il n'y a pas à avoir d'anxiété ou quoi que ce soit. Ne pas penser à ce qui a pu se passer avant. La vérité, c'est celle de demain... On sera là pour ce premier match", affirme le sélectionneur des Bleus. Il y a quatre ans, la France avait déjà rencontré l'Australie pour son premier match de Coupe du monde et les Bleus l'avaient emporté. Alors au Qatar, les supporters que nous avons rencontrés ont de bonnes raisons d'espérer. Coup d'envoi ce mardi 22 novembre, à 20 heures. TF1 | Reportage D. De Araujo, J.M. Bagayoko et D. Pirès