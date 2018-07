France-Belgique : le match des supporters a déjà commencé

Comment rêver plus bel écrin pour un match si attendu ? Le moment est historique car la dernière fois que la Belgique était en demi-finale, c'était il y a 32 ans. L'impatience a donc gagné les supporters, mais la Venise de Russie offre de nombreux trésors pour leur faire passer le temps. À titre d'exemple, le musée de l'Ermitage. Il s'agit de l'un des plus beaux et des plus grands au monde avec ses 1 500 pièces. L'occasion rêvée pour certains d'allier exposition et compétition. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.