France-Belgique, un match à ne pas rater !

La France et la Belgique se sont déjà rencontrées soixante-treize fois en match officiel. Mais jamais l'enjeu n'avait été aussi important. Les supporters tricolores seront évidemment au rendez-vous pour soutenir leur équipe. Dans les bars, les restaurants ou tous les autres lieux publics, on se prépare déjà à les accueillir. Avec l'épopée des Bleus, les commandes de bières affluent. Les magasins de déguisement se préparent à une grosse journée. Les pizzerias, eux, s'attendent même à 70% de vente en plus.