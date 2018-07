France-Belgique : une journée particulière pour les Bleus

Les Bleus s'échauffent déjà sur la pelouse du magnifique stade Krestovski de Saint-Pétersbourg. Antoine Griezmann, N'Golo Kanté, Kylian Mbappé, et tous les autres vont disputer le match le plus important de leur carrière. Ils ont passé la journée dans leur hôtel à l'abri des regards. Kylian Mbappé souffrait du dos depuis plusieurs jours, mais Didier Deschamps l'a mis sur la liste des onze joueurs qui vont débuter ce match. Il va tenter de marquer son quatrième but en Coupe du monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.