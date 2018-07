France-Belgique : y a-t-il une équipe favorite ?

Ce Mondial 2018 en Russie adore déjouer les pronostics. En effet, les bookmakers anglais donnent un léger avantage à notre équipe, mais dans un classement de la FIFA, la Belgique est placée troisième, et nous sommes en septième position. Les Diables Rouges sont classés légèrement favoris, et ils ont autant de talents que l'Équipe de France. Toutefois, l'équipe belge a un vécu collectif et une expérience plus importante. Les Bleus auront des dizaines de millions de compatriotes derrière eux ce mardi 10 juillet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.