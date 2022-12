France/États-Unis : amis... mais concurrents

Dans le jardin de la Maison-Blanche, au son des hymnes français et américain, 21 coups de canon son tirés. Depuis l'élection de Joe Biden, Emmanuel Macron est le premier dirigeant à recevoir les honneurs d'une visite d'État. "La France, c'est notre plus ancien allié. Notre partenaire inébranlable dans la cause de la liberté", a précisé Joe Biden, président des États-Unis. "Vive l'amitié entre les États-Unis d'Amérique et la France", a lancé, quant à lui, Emmanuel Macron. À coup d'embrassades, les deux présidents affirment leur unité face à la Russie et ne manquent pas une occasion de mettre en scène leur amitié, comme mercredi 30 novembre dans un restaurant italien de Washington. Pourtant derrière les sourires, il y a des sujets qui fâchent. Dans le Bureau ovale tout à l'heure, une question est dans tous les esprits : les tensions commerciales entre Europe et États-Unis. Depuis son arrivée, Emmanuel Macron ne cesse de fustiger le grand plan de soutien à l'industrie américaine, fait au détriment des entreprises européennes. Après avoir abordé ces tensions, les deux présidents se retrouveront ce jeudi soir. Au menu, homard, caviar et cake à l'orange aux couleurs de deux pays. TF1 | Reportage B. Augey, M. Chantrait, C. Souari et M. Truchot