France/États-Unis : comment sont taxés les vins ?

Hormis la TVA, le vin américain ne se voit appliquer qu'une taxe minime, 37 centimes par litre. Nos vins en revanche, sont énormément taxés quand ils arrivent aux États-Unis. Là-bas, les bouteilles coûtent 46% de plus qu'en France. L'augmentation des taxes évoquée par Washington inquiète donc les producteurs de l'Hexagone. En 2017, les États-Unis étaient les premiers importateurs de vins français. Les ventes s'élevaient à 1,6 milliard d'euros.