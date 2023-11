France insoumise : la lutte contre l'antisémitisme divise

Ce samedi 11 novembre après-midi, pour défendre la cause palestinienne, écologistes et insoumis étaient ensemble, unis derrière les mêmes banderoles. Demain, ils seront divisés, la France insoumise refuse de participer à la marche contre l'antisémitisme, à Paris. Pour Mathilde Panot, président du groupe LFI à l'Assemblée nationale, ”il n’est pas possible de combattre toutes les formes de racismes et d’antisémitisme dans la confusion”. Mais certains élus insoumis ont pris la décision de défiler quand même demain, dans d'autres villes, comme François Ruffin et Alexis Corbière, député LFI (NUPES), à Strasbourg. La présence des élus du RN fait polémique. Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale, en déplacement dans sa circonscription aujourd'hui, a écarté les critiques. Demain, à Paris, les partis politiques ne seront pas en tête de cortège. Majorité, opposition élue de droite et de gauche seront dans la foule parmi les manifestants. La marche débutera à 15 heures devant les Invalides. TF1 | Reportage M. Guénégan, L. Glasson