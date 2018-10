La France insoumise : récit d'une perquisition mouvementée

La perquisition qui a eu lieu au siège de La France insoumise s'est déroulée dans un climat d'hostilité rarement atteint. En effet, les images tournées sur les lieux par le Quotidien montrent une série d'altercations violentes entre des députés LFI et des représentants de la justice. Visé par une enquête pour menaces et violences sur policiers et magistrats, Jean-Luc Mélenchon affirme ne rien regretter de ses propos. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.