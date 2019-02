France/Italie : le bras de fer

La France et l'Italie sont confrontées à une dispute sans précédent. Le gouvernement français vient de rappeler son ambassadeur à Rome. À l'origine de ces tensions, la rencontre entre le vice-premier ministre italien, Luigi Di Maio, et des "gilets jaunes" le mardi 5 février 2019 à Montargis. Un autre ministre italien, Matteo Salvini, avait carrément appelé les Français à se libérer d'Emmanuel Macron. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.