France, Italie, Espagne : mille et une saveurs à déguster

En Grande-Bretagne, au cœur des gorges calcaires se trouve une commune d'à peine 5 000 habitants. Bienvenue à Cheddar, à 200 kilomètres à l'Ouest de Londres. C'est là que serait né, au douzième siècle, ce fromage qui a conquis depuis la planète. Nous sommes cette fois dans un petit coin d'Italie, près d'un village appelé Gorgonzola. Ce fromage se cuisine très facilement et se marie avec de nombreux aliments. Amateurs de Paella, connaissez-vous la recette originelle ? Pour la découvrir, il faut se rendre en Espagne, à Valence. Il y a plusieurs variantes, mais la vraie recette a plus de 300 ans. C'est un plat qui est né à la campagne. On y mettait ce qu'on avait dans les fermes, du poulet et du lapin. Le Saffron est un autre ingrédient indispensable. Il faut ensuite réussir la cuisson. Selon la tradition, la paella doit se manger directement dans le grand plat et pas dans une petite assiette. En France aussi, des petits villages prennent des airs de capitale. C'est le cas d'Aups, dans le Var, grâce à un trésor caché dans ses sols : la truffe. Dans ce village où elle est omniprésente, la truffe est fêtée chaque année, au mois de janvier. Au pays de la pizza, on y trouve aussi ce trésor. En Italie, à Alba, la truffe est blanche et donc encore plus chère.. TF1 | Reportage A. Barbier, E. Stern, L. Barbazanges