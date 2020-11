France/Italie : une frontière sous haute surveillance

Vintimille, une voie presque sans issue pour les migrants. Chaque jour, une centaine cherchent à traverser la frontière française depuis l'Italie. Beaucoup d'entre eux errent devant la gare et attendant d'éventuels passeurs en voiture, le passage étant de 150 euros. D'autres tentent de marcher le long des voies où 10 km sépare de l'Hexagone. Certains essaient même de grimper dans des trains. Leur technique est de s'enfermer dans les toilettes. Un agent ferroviaire nous explique anonymement la technique des migrants. Une porte coincée et ils préviennent la police aux frontières. Andréa travaille pour une association autorisée qui vient en aide aux migrants. Il leur offre un billet de train et jamais d'argent pour ne pas être hors la loi. Un ticket qui va jusqu'à Gênes, à une centaine de kilomètres de la frontière italienne. Les autorités surveillent de près l'activité d'Andréa. Ce jour-là, nous suivons un groupe de 16 personnes. Ils se disent Érythréens et Sud-Soudanais. Des nationalités éligibles au droit d'asile dans l'Hexagone. Ils nous racontent leurs histoires.