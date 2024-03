France : le tourisme, ça rapporte gros !

Au pied de la Tour Eiffel, nous n'avons pas croisé de touristes asiatiques ce samedi. En revanche, les Européens sont très nombreux. D'ailleurs, ce sont eux qui dépensent le plus dans l'Hexagone, huit d'euros en un an, rien que pour les Belges, suivis de près par les Anglais, puis les Suisses et les Allemands. À part les articles de souvenir, les touristes dépensent surtout leur argent pour la visite des lieux et monuments historiques comme Versailles ou les châteaux de la Loire. Si la France est le pays qui attire le plus de visiteurs au monde, elle n'est qu'à la deuxième place pour les recettes générées, derrière l'Espagne. Alors, pour faire gonfler les revenus, toutes les régions de l'Hexagone tentent d'attirer les étrangers. Au cœur des Pyrénées-Orientales, ce samedi, dix voyagistes du monde entier découvrent un site géologique surprenant. L'objectif est de bénéficier de nouvelles destinations. Environ 400 voyagistes venus de 62 pays effectuent en ce moment leurs visites dans tout le pays. Les professionnels espèrent voir revenir les Chinois. Les Jeux olympiques mais aussi la réouverture de Notre-Dame en fin d'année pourraient les convaincre à leur tour. TF1 | Reportage N. Pellerin, A. Erhel, J.V. Molinier