France : les associations organisent l'aide humanitaire

Dans un local situé à Montpellier (Hérault), le personnel s'active. L'association humanitaire "Caravanes solidaires" vient de recevoir une bonne nouvelle. Il s'agit du feu vert des autorités marocaines pour expédier tout le matériel. Le camion ne devrait pas arriver au Maroc avant une semaine. Pour Cyrille et Yann, en charge de l'association, ce voyage est trop long. Dimanche soir, ils prennent l'avion pour Marrakech avec tout l'argent liquide de l'association. Ils achèteront sur place les produits les plus essentiels. En début d'après-midi, huit secouristes bénévoles sont partis de l'aéroport de Lyon avec 400 kilos de matériel médical. Si certains secouristes français ont pu partir aujourd'hui, beaucoup d'ONG attendent encore l'accord du Maroc qui organisent au compte-gouttes l'arrivée des secours. Il y a le travail des grandes ONG et les petites initiatives de chacun. À Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord, Kamel Bara a lancé un appel aux dons à la communauté franco-marocaine qui répond présent. Ces petits gestes ont été encouragés par les appels à la solidarité des célébrités franco-marocaines. " Il y a deux urgences : l'urgence de sauver des vies aujourd'hui, puis une deuxième temporalité qui sera de reconstruire. Encore une fois, c'est là qu'on va avoir besoin de solidarité et que ça ne s'étiole pas", explique Jamel Debbouze, humoriste et acteur franco-marocains. Chaque euro compte. Au forum des associations de Drancy dimanche, une caisse a été installée pour récolter le plus d'argent possible. TF1 | Reportage M. Candillot, P. Gallacio, A. Chomy