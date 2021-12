France Loisirs : une page se tourne

Sylvie Alliot-Simondi dirige une boutique France Loisirs dans le centre-ville de Tours depuis 36 ans. Aujourd'hui, elle est un peu amère. "C'est une émotion d'un gâchis. C'est une vraie fierté d'avoir emmené avec nous ces clients pendants toutes ces années", a confié la responsable. Créée en 1970, France Loisirs est une librairie qui réunissait plus de deux millions d'adhérents. Chacun paie un abonnement pour recevoir un livre tous les trois mois. Mais le modèle ne fonctionne plus, 108 enseignes vont devoir fermer. Un drame pour la responsable d'une boutique de Troyes. "J'ai vraiment grandi ici, et ça fait mal au coeur", déclare Charlotte Allibert. La jeune femme n'est pas la seule à être déçue. L'entreprise comptait encore 800 000 abonnés. "Ça m'embêterait car c'est le seul lieu où j'achète des livres", s'exprime l'un d'eux. France Loisirs n'a pas su prendre le virage du numérique et continue à proposer un catalogue restreint à ses clients. TF1 | Reportage L. Palmier