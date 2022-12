France - Maroc : des supporters "motivés comme jamais"

À l’extérieur du stade Al Bayt, des supporters des deux équipes qualifiées en demi-finale attendent le coup d’envoi. Certains sont beaucoup plus nombreux que d’autres. Et ce soir, le défi est aussi dans les tribunes. En effet, dans ce stade, il y a 70 000 places et peut-être 3 000 ou 4 000 supporters des Bleus. Alors chacun a une mission : chanter pour dix et chanter pendant 90 minutes. Outre le traditionnel "Allez les Bleus" en chœur, l’un d’entre eux scande : "On est prêts. On est motivés comme jamais. On est chauds bouillants. On est en demi-finale pour une place en finale. Si on n’est pas motivés maintenant, on ne le sera jamais !". TF1 | Duplex F. De Juvigny