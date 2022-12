France - Maroc : la chasse aux billets

Cet homme est une exception. Grâce à son association de supporters, Sébastien Ginet est l'un des rares français à avoir pu acheter ce mardi des places pour le match entre la France et le Maroc. "On a douté pendant à peu près presque 36 heures. C'est long. On est soulagés, parce qu'on a envie d'être là et de les emmener jusqu'au bout", indique le supporter de l'équipe de France de football. Mais, si la plupart des français ne trouvent pas de place, c'est d'abord parce que la billetterie officielle, au cœur de Doha, ne vend plus rien depuis huit jours. "Ils en remettent de temps en temps sur le site officiel de la FIFA, mais, elle part tout de suite", souligne Christopher, un supporter franco-argentin. Conséquence, le marché noir explose sur les messageries en ligne et envahit les groupes de discussion. Alors, où sont les places ? Certains supporters tricolores en ont déjà acheté il y a plusieurs mois. Hervé Mougin, président de l'association de supporters des équipes de France de football "Irrésistibles français", lui, a été chargé par la fédération de réattribuer les derniers tickets destinés à la France aux supporters présents à Doha. TF1 | Reportage S. Millanvoye et G. Vuitton