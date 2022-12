France - Maroc : l'effervescence monte

La répétition générale commence déjà dans un bar de Montpellier. Il suffisait juste de voir les joueurs apparaître sur l'écran pour lancer la soirée. "On est venu supporter les Bleus. On est chaud, on attend trop d'émotions et on a trop envie qu'ils gagnent", dit une jeune femme. Si vous avez choisi l'option "à la maison", tout est une question d'anticipation. "Des pizzas pour regarder le match en famille", indique une maman. Manque juste un petit accessoire, le maillot acheté au dernier moment pour certains. Du bleu blanc rouge aussi dans le club où Olivier Giroud a tapé ses premiers ballons. "On croit en la France et en Olivier Giroud. On va gagner ce match et on sera en finale". Les enfants ont fait quelques passes pour patienter avant de regarder le match tous ensemble. Et en parlant de la patience, les enfants d'une famille franco-marocaine ne peuvent plus d'attendre depuis cet après-midi. Ils sont une vingtaine ce mercredi soir chez les Radouni. Maroc ou France ? Il n'est pas nécessaire de choisir, au menu : couscous et fromage. Quand les hymnes retentiront, cette grande famille n'aura bientôt plus de voix. TF1 | Reportage Y. Hovine, R. Rosso, F. Marchand