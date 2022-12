France - Maroc : les Bleus sont prêts !

À 17h30, décontracté, Kyllian Mbappé est le dernier joueur de l’Équipe de France à sortir de l’hôtel pour prendre place dans le car, aux côtés de ses partenaires. Départ sous les yeux de quelques supporters peu nombreux, mais déjà bruyants. À bord, Didier Deschamps n’a pas l’air stressé non plus. Le sélectionneur joue même à cache-cache avec la caméra qui précède le bus. Cap pour 30 minutes de trajet vers le stade Al Bayt, théâtre de l’inoubliable victoire il y a quatre jours contre l’Angleterre en quarts de finale. Hugo Lloris et les joueurs y ont puisé la confiance que l’on façonne dans les grandes batailles. Celle de ce soir face au Maroc s’annonce intense elle aussi. Quelques mètres les séparent du vestiaire où nous avons pu pénétrer il y a quelques minutes avant qu’ils ne s’y installent. Une fois dedans, le niveau de concentration monte d’un cran pour chacun. Le capitaine va rappeler à ses coéquipiers l’enjeu de ce match. Didier Deschamps, lui, ira voir les joueurs un par un pour leur donner les dernières consignes et quelques mots d’encouragement. Le sélectionneur a préparé son plan pour gagner et qualifier la France pour une deuxième finale mondiale d’affilée. TF1 | Reportage D. Piereschi, J.M. Bagayoko