France - Maroc : les Lions de l'Atlas ont-ils raison d'y croire face aux Bleus ?

L'équipe marocaine a montré qu’elle est capable de réaliser des exploits. Leurs supporters ont ainsi raison de croire en eux. Les Lions d’Atlas ont énormément de qualité. Ils ne se résument pas uniquement à leur cœur et leur générosité exceptionnelle. L’équipe a également beaucoup de qualités “football” et une culture tactique incroyable, défensivement notamment. Leur qualité offensive ne sont pas en reste c’est-à-dire cette capacité à marquer des buts à tout moment. Les Marocains ne sont vraiment pas à sous-estimer. Même s’ils ont en face l’équipe de France qui a réalisé un très bon début de tournoi. Selon Nadia Benmokhtar, la consultante Football de TF1, la différence se fera sur la qualité offensive des Bleus. Nous avons une variété que les autres équipes n’en ont pas. Si l’équipe de France arrive à bien attaquer tout en gardant un équilibre défensif, elle reste la favorite de cette rencontre. Et à ce stade de la compétition, l’expérience des Bleus dans la gestion émotionnelle de l'événement peut faire la différence. TF1 | N. Benmokhtar