France - Maroc : un match très important pour les deux équipes

C'est le match le plus important de l'histoire du Maroc, pour tout le continent africain. C'est la première fois qu'un pays africain accède à la demi-finale, alors imaginez une qualification en finale dimanche pour le Maroc et pour l'Afrique. Pour la France, c'est le match le plus important depuis quatre ans avec la possibilité à nouveau de jouer une finale. Et en face, l'équipe du Maroc a été vraiment un mur presque infranchissable. Ils ont pris un seul but. Ils ont éliminé l'Espagne, tout comme le Portugal, des grandes nations. Des équipes qui pouvaient aller jusqu'au bout dans cette compétition. Les Bleus sont grand favoris dans ce match-là, mais il va falloir se méfier. Il va falloir que nos attaquants montrent beaucoup de qualités et soient à leur top niveau ce soir, notamment à Kylian Mbappé qui a un petit peu raté son match contre l'Angleterre. TF1 | Duplex B. Lizarazu, G. Margotton