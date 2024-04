France moche : faut-il supprimer les zones commerciales ?

À l'entrée de Pertuis (Vaucluse), impossible de passer à côté de la rangée de panneaux publicitaires et des magasins empilés comme des boîtes à chaussures. C'est ce que certains appellent "la France moche". C'est le symbole d'un modèle de consommation jugé obsolète par le gouvernement. Au fil des années, la zone commerciale est devenue incontournable pour faire des achats, même si cette réalité ne plaît pas forcément à tous les usagers. Ici, on est loin de la France des cartes postales, mais pour vous l'essentiel est ailleurs, car ces zones sont installées depuis longtemps dans le paysage. L'une des toutes premières se trouve entre Marseille (Bouches-du-Rhône) et Aix (Bouches-du-Rhône). Le plan de campagne est sorti des terres en 1966 . Ce modèle est suivi jusque dans les années 90. Il s'agit d'un univers de béton et de goudron sur 250 hectares, mais toujours pas de quoi décourager les clients. Certains viennent même y passer la journée, au milieu des 500 magasins du complexe. Dans des zones où les arbres sont surtout dessinés sur les murs, le gouvernement veut transformer et reverdir l'espace. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Perrot, H. P. Amar, N. Carme