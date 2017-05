En France "on a un paysage politique éclaté façon puzzle" selon Christophe Jakubyszyn  

Le chef du service politique de TF1 résume la situation politique française deux jours après la fin de l’élection présidentielle et au début de la campagne pour les élections législatives. "Emmanuel Macron a réussi à créer un tremblement de terre" à droite et à gauche, estime Christophe Jakubyszyn. Quant au FN, "il se fracture tout seul avec le retrait de Marion Maréchal-Le Pen". Et de conclure : "on a un paysage politique éparpillé façon puzzle".