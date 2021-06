France/Portugal : "la chaleur sera un élément très important ce soir"

Ce mercredi soir, les supporters français qui ont surmonté bien des obstacles et traversé des frontières sont dans la Puskas Arena de Budapest. Depuis ce stade, notre correspondant Jean-Marie Bagayoko nous explique qu'il y a déjà beaucoup d'ambiance dans l'enceinte. On y attend plus de sept mille supporters français. Ils vont encourager les Bleus ce soir. Pour l'instant, les joueurs de l'Équipe de France sont dans l'intimité de leur vestiaire, en pleine concentration et bien à l'abri de la chaleur. En effet, notre reporter rappelle qu'il fait "très chaud" dans la capitale hongroise, avec 31°C de température prévue au coup d'envoi. Une nouvelle fois, la chaleur sera un élément très important ce soir. D'ailleurs, cette dernière a été abondamment arrosée pour faire baisser la température. Les Bleus, eux, sont attendus d'une minute à l'autre sur la pelouse. Pour garder la première place de leur groupe, ils devront battre le Portugal de Cristiano Ronaldo.