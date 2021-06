France-Portugal : quelle ambiance dans les rues de Lisbonne ?

Ils arrivent doucement mais sûrement, prêts à mettre l'ambiance. À Lisbonne, le match contre la France était le plus attendu depuis le début de la compétition. Toute la journée, la ville s'est colorée de vert et rouge à commencer par Fausto Pavao, notre guide touristique, qui porte le maillot de Cristiano Ronaldo, meilleur joueur portugais. Au volant de son véhicule, il nous amène à travers les ruelles étroites de la capitale portugaise. Il devrait y avoir beaucoup de monde ce mercredi soir dans plusieurs endroits de la capitale. Nous arrivons à place du Commerce, emblématique de Lisbonne. Pour la première fois, la place devrait être entièrement vide ce mercredi soir à cause du Covid. Portons le maillot de la France, nous ne passons pas inaperçus. Les supporters que nous avons croisés voient leur équipe gagner ce soir contre les Bleus de Didier Deschamps. Pour un Français d'origine portugaise qui supporte le Portugal, il est content quand même si la France gagne mais à condition que le Portugal soit qualifié. On a aussi croisé d'autres Français. Ils sont de la bonne couleur et fiers de soutenir l'Equipe de France face à Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers.