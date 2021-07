France / Russie : la guerre du champagne

Il en boit dans toutes les grandes occasions et vient de le décréter. Le champagne sera désormais un nom réservé 100% russe. Un affront pour les producteurs champenois qui devront étiqueter leurs bouteilles en partance pour la Russie, vin pétillant ou vin mousseux. L’aire géographique de production de champagne est strictement encadrée. Seuls les champagnes produits dans la région du même nom peuvent bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée. Cela concerne plus de 34 000 hectares dans l’Hexagone. Mais cette réglementation n’est pas reconnue partout dans le monde. Justement, la Russie n’en a jamais fait partie. Comme nous le montre le directeur du Comité interprofessionnel du vin de champagne (CIVC) à Épernay (Marne), Charles Goemaere, sur cette bouteille russe. Cela fait déjà plusieurs années que le pays inscrit sur ses étiquettes le terme champagne en cyrillique. Mais pourquoi Vladimir Poutine va-t-il encore plus loin actuellement ? Pour ce négociant qui connaît bien le marché russe, la raison n’est pas seulement économique. Cela annonce-t-il alors une catastrophe économique pour les producteurs français ? Pas du tout, d’après celui-ci qui travaille avec les Russes depuis longtemps. “Souvent ces clients font partie quand même d'une certaine élite, à la fois économique et politique. Ils savent faire la part des choses. Le champagne, ça vient de Champagne et de France”, précise Charles Fourny, producteur chez Champagne Veuve Fourny & Fils Blancs à Coteaux ( Marne). Vendredi, LVMH avait suspendu toutes ses exportations vers la Russie mais vient d’annoncer vouloir reprendre au plus vite ces livraisons sous l’appellation vins pétillants.