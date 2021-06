France-Suisse : dans ce village frontalier, les cœurs balancent

Ils portent fièrement leur drapeau et assument leur côté chauvin. 860 habitants côté français, 980 coté suisse, Saint-Gingolph est un village séparé par une frontière. Le coeur balance à quelques minutes du match France-Suisse. "Je suis le mari de madame le maire qui est française, qui est pour la France. Donc, je suis obligé d'équilibrer dans notre couple et aussi dans le village. Il faut bien qu'il y ait quelques supporters, on y croit", confie un homme. "Je travaille en Suisse et j'habite en France. Donc, je suis puis la France pour éviter de me chambrer par les clients suisses", fait part une femme. Ils vont tous vibrer ce soir dans un bar-restaurant de l'Hexagone, dans lequel nous nous sommes rendus. L'établissement affiche complet. "Je suis pour la France, un peu pour la Suisse. En fait, on verra qui gagnera parce que, comme on est d'un village frontalier, on est pour les deux", s'exprime un autre homme. Sur les rives du lac Léman, les jeunes du club de football ont du mal à s'entendre sur un pronostique. Certains se croient à une victoire française sur un score de 2-0, d'autres pour une victoire suisse sur un score de 2-1.